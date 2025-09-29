Войната в Украйна:

Драстични съкращения: "Луфтханза" закрива 4000 работни места до 2030 година

29 септември 2025, 10:14 часа 254 прочитания 0 коментара
Драстични съкращения: "Луфтханза" закрива 4000 работни места до 2030 година

Германският национален авиопревозвач "Луфтханза" (Lufthansa) ще съкрати 4000 административни позиции до 2030 г. като част от стремежа си да дигитализира, автоматизира и консолидира своите процеси, съобщи компанията, цитирана от ДПА и БТА.

Съкращенията ще са основно в Германия и са част от плана за укрепване на рентабилността, отбелязва Франс прес.

Това освобождаване на служители, което е най-мащабното от пандемията, ще се извърши "в сътрудничество със социалните партньори", като акцентът ще е поставен най-вече върху административните позиции, а не върху оперативните, уточни германската компания в комюнике, публикувано в днешния ден за инвеститори на групата.

Още: "Луфтханза" отчете ръст на печалбите

По последни данни за "Луфтханза груп" работят около 103 000 служители, припомня ДПА. Националният авиопревозвач на Германия се стреми към оперативна печалба (печалба преди лихви и данъци - EBIT) в размер на 8-10 на сто от приходите в сравнение с предишната цел за 8 на сто.

Още: Lufthansa отнесе рекордна глоба

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Ръководството обяви, че очаква коригираната печалба преди лихви и данъци за тази година значително да надхвърли миналогодишните 1,6 милиарда евро.

За да увеличи рентабилността, "Луфтханза" планира също така да консолидира различните си авиокомпании под по-строг централен контрол.

Още: "Луфтханза" спира за дълго време полетите си до Бейрут и Техеран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Луфтханза съкращения на служители информация 2025
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес