10 март 2026, 14:47 часа 426 прочитания 0 коментара
Активисти нахлуха на сцената на ядрената среща на върха (ВИДЕА)

Двама активисти на „Грийнпийс" нахлуха на сцената в началото на Втората среща на върха по ядрената енергия в Париж, прекъсвайки френския президент Еманюел Макрон и ръководителя на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, които посрещаха държавните ръководители. Протестиращите, облечени в черни костюми с вратовръзки, носеха плакати с логото на „Грийнпийс" и послания „ядрена енергия = енергийна несигурност" и „ядрената енергия подхранва войната на Русия". Единият от тях изкрещя срещу Макрон „Защо още купуваме уран от Русия?", на което френският президент отговори: „Самите ние произвеждаме ядрена енергия". 

Франция разполага със собствени мощности за обогатяване на уран, но и внася обогатен уран за своите електроцентрали, включително от Русия, според най-новите митнически данни, публикувани от френското правителство, припомня Ройтерс. 

Руската държавна ядрена компания „Росатом" разполага с около 44% от световния капацитет за обогатяване на уран през 2025 г., според Световната ядрена асоциация, а европейските производители на ядрена енергия се опитват да се откажат от тези доставки, четири години след нападението на Москва срещу Украйна.

Франция е домакин на Втората световна среща на върха за ядрената енергия днес, където световни лидери обсъждат развитието на ядрената енергетика Сред участниците е и българският премиер Андрей Гюров, припомня БТА.

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула Фон дер Лайен призна, че ако през 1990 г. една трета от електроенергията на Европа е идвала от ядрена енергия, днес тя е само близо 15%. "Това намаляване на дела на ядрената енергия беше избор. И в ретроспекция, беше стратегическа грешка за Европа да обърне гръб на надежден и достъпен източник на енергия с ниски емисии", каза тя.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
ядрена енергетика МААЕ Грийнпийс Еманюел Макрон Рафаел Гроси
