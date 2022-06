Дугин: Змийският остров осигурява контрол над света. Но днес Русия остана без него

Днес постът на Дугин бе припомнен от Олексий Арестович, съветника на председателя на президентската администрация на Володимир Зеленски, в неговия канал в Telegram. Припомняме, че именно днес Русия обяви, че се изтегля от Змийския остров. Това бе представено като "жест на добра воля". Фактите обаче сочат, че през последните дни имаше засилена контраофанзива от страна на украинските сили и руснаците претърпяха значими загуби там.

After days of constant Ukrainian strikes on Russian assets in Snake Island, General staff of UAF announced the withdrawal of Russian forces from the Island.



Video below shows one of the strikes which reportedly resulted in the destruction of a Pantsir-S1.#Russia #Ukraine pic.twitter.com/onZB2Fiobb