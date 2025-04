Два пожара пламнаха в Москва, единият е в ТЕЦ (ВИДЕО)

Топлоелектрическа централа в Москва пламна тази сутрин, 17 април. Става въпрос за ТЕЦ-26 в руската столица. Причината за пожара все още е неизвестна. На кадри, публикувани от местната прокуратура се виждат бушуващите пламъци. В основните руски медии и Telegram канали няма почти никаква информация за случващото се. Няма и официално съобщение в канала на кмета на Москва Сергей Собянин. Според московската прокуратура рано сутринта е избухнал пожар на територията на трансформаторна подстанция.

Точната причина ще бъде установена след "извършване на пожаро-техническа експертиза", гласи съобщението. Пожарът вече бил потушен и няма данни за пострадали, твърди прокуратурата.

A fire is raging at CHP-26, a heat and power plant in Moscow. Firemen have trouble controlling the fire which is still ongoing. The cause of the fire is still unknown. pic.twitter.com/VtiHbsboFN