Два пъти за ден: Първо с авиобомба, после с ракета - руски удари по администрацията в Херсон (ВИДЕО)

Руският въздушен тероризъм срещу Украйна няма край и е денонощен. Днес, 5 юни, посред бял ден руската армия два пъти удари сградата на администрацията на град Херсон - той беше освободен в началото на ноември, 2022 година, от руска окупация. Тогава, през есента на 2022 година, Украйна постигна най-големите си успехи досега на фронта в пълномащабната война срещу Русия, отприщена от руския диктатор Владимир Путин.

При първата атака центърът на Херсон беше ударен с четири управляеми авиационни бомби (КАБ). "След въздушния удар руснаците започнаха да обстрелват центъра на града с артилерия. Малко след това те започнаха да насочват FPV дронове към мястото на атаката", обобщава Херсонската областна военновременна администрация. И добавя: По предварителни данни трима цивилни са ранени. Щети са понесли три учебни заведения, лечебно заведение, административни сгради и най-малко пет жилищни блока. Потрошени са и няколко коли. А украинският президент Володимир Зеленски публикува снимка от последствията от този удар:

A guided bomb strike hit the Kherson Regional Administration building this morning, causing significant damage. Reports also indicate FPV drones targeted civilians in the streets—an increasingly common tactic in Russian attacks on Kherson. https://t.co/EJSUeqbfJE pic.twitter.com/zWjmCD8bKs

Вече вторият удар е нанесен с ракета. "Чист тероризъм. Сградата не е била използвана от дълго време и е била обект на вражески обстрел многократно. Това не е център за вземане на каквито и да е решения – военни или цивилни. Орките просто се нуждаеха от блестяща пропаганда, нищо повече. Фактът, че наблизо има жилищни блокове, изобщо не ги притеснява", написа в канала си в Телеграм Юрий Соболевски, първи заместник-ръководител на областния съвет на Херсон:

"Pure terrorism. The building hasn’t been in use for a long time and has been targeted by enemy shelling multiple times. It is not a center for making any decisions — military or civilian. The orcs just needed a flashy image, nothing more. The fact that there are residential… pic.twitter.com/k4nf1NmLAA