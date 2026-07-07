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Прегряване на икономиката: Подуправител на БНБ обясни сигналите за това

07 юли 2026, 16:51 часа 322 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прегряване на икономиката: Подуправител на БНБ обясни сигналите за това

"Моделът на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Ако той не е придружен с реформи, мерки, действия, ефекти от страна на предлагането - няма как във времето да устои за продължителен период от време и вече растежите, които наблюдаваме дават ясни сигнали за прегряване на икономиката", каза подуправителят на БНБ Петър Чобанов по време на дебата по първото четене на бюджета за 2026 г. в ресорната комисия в 52-ото Народно събрание.

По думите му обаче 2,8% растеж е твърде ниско ниво за прегряване.

"Не би трябвало да се намираме в подобна фаза", смята Чобанов.

"От страна на предлагането основните фактори, които трябва да им се обърне внимание, са именно трудът, капиталът и технологиите. Имаме силно напрегнат пазар на труда, недостиг на кадри в редица области, независимо дали са ниско или по-високо квалифицирани. По отношение на инвестициите - трябва и там да се привлекат инвестиции", смята още той.

Досега имало дефицит на ръба

Чобано обърна внимание, че последователно са отправяни предупреждения, че  когато дефицитът се държи на ръба на 3%, то той ще бъде прекрачен и това се е случило 2025 г. 

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"Очакваме в бюджета за 2027 е да видим по-ясна връзка между бюджета и икономическотпо развитие. Освен това знаете, че от гледна точка на процедурата за свръхдефицит, от гледна точка на задълженията ни - трябва към 15 октомври да представим проектобюджета на ЕК за следващата година., но и отчет и прогноза какво ще се случи до края на тази година", добави още Чобанов. ОЩЕ: Гълъб Донев за бюджетния дефицит от 5,7%: Не е на нашето правителство

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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