Победа за пътниците в самолетите: Нови правила в ЕС за връщане на пари и други обезщетения

Промени в правилата за самолетните пътувания ще ускорят и опростят процедурите за обезщетяване за закъснели полети, ще подсигурят безплатни места за децата и тарифи, включващи ръчния багаж. На 7 юли членовете на Европейския парламент потвърдиха ﻿﻿тези изменения﻿﻿, договорени със Съвета на ЕС в ﻿﻿Помирителния комитет﻿﻿, с 646 гласа „за“, 12 гласа „против“ и 3 гласа „въздържал се“. Правилата, които бяха въведени през 2004 г., имат за цел да гарантират, че пътниците са достатъчно защитени при проблемно самолетно пътуване - например при отказан достъп на борда и закъснели или отменени полети.

Размерите на обезщетенията

Членовете на ЕП успяха да защитят основното право на пътниците разходите им да бъдат възстановени или да получат алтернативен маршрут в случай на отмяна на полет.

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Пътниците също така запазват правото си на обезщетение за закъснения от повече от три часа, както и ако полетът е отменен по-малко от 14 дни преди деня на пътуването, или ако на пътника е отказан достъп на борда. Нивата на обезщетение за закъснели или отменени полети се запазват и ще зависят от разстоянието на полета:

250 EUR за пътувания до 1500 км;

400 EUR за пътувания в рамките на ЕС на разстояние над 1500 км и други пътувания между 1500 км и 3500 км;

600 EUR за всички други по-дълги пътувания.

Изключения

Въздушните превозвачи ще имат възможност да намалят обезщетението с 50% за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложен друг маршрут до крайната им дестинация при проблем с пътуването, или ако закъснението при пристигането не надвишава четири часа.

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Авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са причинени от събития извън техния контрол. Новите правила ще съдържат отворен списък на тези извънредни обстоятелства, включително природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летища, доставчици на аеронавигационно обслужване или на наземно обслужване.

Във всички случаи въздушните оператори ще продължат да имат задължението да полагат грижа за блокираните пътници, включително да раздават освежителни напитки на всеки два часа в периода на чакане, храна след три часа и, ако е необходимо при големи закъснения, нощувка (до три нощувки, ако прекъсването е извън контрола на авиокомпанията).

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По-лесно възстановяване на суми и компенсиране

Членовете на ЕП настояха за по-бързи и по-лесни процедури за възстановяване на разходите. Пътниците, които са предпочели възстановяване на парите вместо пренасочване, ще получават средствата си автоматично, а пътниците, изправени пред проблеми с пътуването, ще получават ясни инструкции как да подадат искане за обезщетение в срок от четири дни от прекратяване на пътуването. Евродепутатите подсигуриха, че пътниците ще могат да получават тази информация дори ако нямат потребителски профил или конкретно приложение.

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Пътниците във въздушния транспорт ще разполагат с девет месеца, за да подадат искане за обезщетение. Авиокомпаниите ще разполагат с 30 дни, за да платят обезщетението или да се позоват на извънредните обстоятелства, заради които не могат да извършат транспортната услуга, както и да информират пътниците за стъпките за подаване на жалба.

Увеличаване на правата на пътниците, включително за багажа и бордните карти

Пътниците във въздушния транспорт ще могат да вземат обратния полет с двупосочен билет дори ако не са използвали първия полет, без да заплащат допълнителна такса.

Новите правила вече включват правото да се носи на борда без допълнителни разходи една лична вещ, например малка чанта или раница.

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Евродепутатите настояха авиокомпаниите, посредниците и порталите за търсене да бъдат задължени винаги да показват въздухоплавателните тарифи с включен ръчен багаж още в началото на процеса на резервация. Очаква се тази мярка да подобри прозрачността и съпоставимостта на цените.

Текстът предвижда авиокомпаниите да могат да предлагат по-евтини билети за пътници, които решават да пътуват без ръчен багаж.

На пътниците във въздушния транспорт вече няма да се начисляват допълнителни такси за коригиране на грешки в изписването на имената или за печатна версия на бордна карта, ако вече са се регистрирали. Евродепутатите също така подсигуриха пътниците да могат да получават бордните си карти веднага при регистрация, без задължението да имат потребителски профил или конкретно приложение. На пътниците вече няма да се отказва достъп на борда на основание, че не са платили допълнителна такса за използването на своя собствена печатна версия на издадена в цифров формат бордна карта.

Защита на уязвимите пътници

Членовете на ЕП гарантираха, че пътниците с увреждания и намалена подвижност ще имат право на обезщетение, пренасочване и помощ от авиокомпаниите, ако изпуснат полет поради неспособността на летището да им помогне да стигнат навреме до гейта.

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Те също така подсигуриха, че семействата с деца няма да бъдат разделяни при разпределението на местата в самолета, като задължиха въздушните превозвачи да поставят всяко лице, придружаващо дете на възраст под 14 години, на съседна седалка без допълнително заплащане. Същото право ще се прилага за пътници с увреждания и намалена подвижност, както и за бременни жени.

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Заместник-председателят на комисията по транспорт и туризъм в ЕП ﻿﻿Виргиниюс Синкевичюс (Зелените, Литва)﻿﻿ заяви: „Имаме добри новини за всички, които пътуват със самолет. Работихме усилено, за да гарантираме, че пътниците няма да загубят правата, с които вече разполагат, като същевременно осигурихме по-добра защита за семействата, хората с ограничена подвижност и другите, които най-много се нуждаят от нея“.

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Докладчикът Андрей Новаков - български евродепутат от ГЕРБ/ЕНП - обърна внимание на следното: „Днешното гласуване е победа – както за пътниците, така и за европейската авиация. След повече от 13 години застой най-накрая заместваме несигурността с ясни правила, по-силни права и доверие. Когато хората се качват на самолет, правата им няма да остават на заден план".

Съгласно ﻿﻿процедурата на трето четене﻿﻿ временното споразумение, постигнато в Помирителния комитет, се одобрява от Европарламента, след което то трябва да бъде потвърдено от Съвета на ЕС до началото на август 2026 г. Актуализираните правила ще влязат в сила 20 дни след публикуването им в Официален вестник на ЕС. От този момент държавите и дружествата от ЕС ще разполагат с една година, за да се подготвят за тяхното прилагане.