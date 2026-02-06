Лайфстайл:

3 години след опустошителното земетресение: Ердоган обяви, че Турция е възстановена (ВИДЕО)

В петък турският президент почете паметта на загиналите при земетресенията на 6 февруари 2023 г. в Южна Турция и заяви, че на третата годишнина от бедствието правителството е спазило обещанието си да възстанови опустошените градове в кратки срокове, предаде Анадолската агенция. Публикацията на Ердоган включваше и видеоклип, показващ мащаба на разрушенията, причинени от земетресенията и последвалите възстановителни усилия, извършени в целия регион.

 „Няма да забравим нашите братя и сестри, които срещнаха милостта на Всемилостивия заради двете големи земетресения, които преживяхме преди три години“, каза Ердоган в турската социална медийна платформа NSosyal.

„Обещахме на нацията си, че винаги ще пазим спомените за тях живи в сърцата и умовете си, ще защитаваме това, което са ни поверили, и ще издигнем на крака градовете си, разрушени от земетресението. Днес, с позволението на Аллах, ние преодоляхме това предизвикателство и възстановихме и съживихме градовете си само за три години. Спазихме думата си".

Земетресението в Турция

Земетресенията от 6 февруари 2023 г. с епицентър в южната провинция Кахраманмараш причиниха широко разпространени опустошения в множество провинции в Южна Турция, довеждайки до десетки хиляди смъртни случаи и значителни щети на инфраструктурата и жилищата.  ОЩЕ: След близо 3 години: Турция завърши изграждането на 455 000 жилища за пострадалите от земетресенията от февруари 2023 г.

Деница Китанова
