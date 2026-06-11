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Полицията извади водните оръдия срещу протестиращите в Белфаст (ВИДЕА)

11 юни 2026, 6:08 часа 373 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty
Полицията извади водните оръдия срещу протестиращите в Белфаст (ВИДЕА)

Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите в графство Антрим, след като те бяха замеряни с тухли по време на поредните безредици в Белфаст, предаде "Ройтерс". Нападение с нож провокира безредиците. Тяхното начало беше поставено, след като в социалните медии се появи видео как суданец, се опитва да убие с нож мъж на улица в Белфаст. Опитът за убийство предизвика протести срещу имиграцията, тъй като заподозреният е кандидат за убежище, предаде АП. Още: Поредна нощ на насилие в Белфаст

Голям автомобил на Министерството на инфраструктурата пламна, докато демонстрантите се сблъскаха с полицията, след като се събраха близо до кръстовището "Сандиноуз" в Нютаунаби, на северозапад от Белфаст.

Масови безредици

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Кадри показаха десетки мъже, облечени изцяло в черно и с покрити лица, събрали се на Антрим Роуд, където можеше да се види как изтръгват тухли от сгради и разбиват павета с чукове, за да си направят оръжия, с които да хвърлят по полицията за борба с безредиците.

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Можеше също да се види как протестиращи вземат контейнери за боклук от пред домовете и палят огньове в тях.

Бунтовници, носещи качулки, разбиха и метална ограда, за да влязат в помпената станция за отпадни води в Сандиноуз, и премахнаха ограда на градина, за да я използват като щит срещу полицейските водни оръдия.

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показаха протестиращи, опитващи се да маршируват към хотел "Чимни Корнър", като за овладяване на демонстрациите бяха разположени полицията за борба с безредиците и няколко микробуса.

Освен това младежи се опитаха да подпалят имот близо до бензиностанция в същия район, като някои хвърляха коктейли Молотов по полицейските редици.

Полицейската служба на Северна Ирландия съобщи, че полицаите са използвали водни оръдия за поддържане на обществения ред, след като към полицията бяха хвърлени предмети.

В Дери полицията съобщи, че на улица "Ардмор" са били запалени предмети.

В региона са разположени допълнителни полицейски сили след сериозните безредици във вторник вечерта, последвали бруталното нападение в понеделник.

Общественият транспорт беше преустановен, а някои училища затвориха по-рано в сряда поради опасения от втора нощ на насилие.

По-рано 30-годишният Хади Алодид се яви в съда, обвинен в опит за убийство във връзка с нападението с нож в понеделник, при което жертвата Стивън Огилви загуби едно око.

Огилви, който е на около 40 години, е в стабилно състояние в болница в Белфаст, съобщиха близките му.

Той е в изкуствена кома.

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Белфаст безредици протести палежи водни оръдия
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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