Полицията извади водните оръдия срещу протестиращите в Белфаст (ВИДЕА)

Полицията използва водни оръдия срещу протестиращите в графство Антрим, след като те бяха замеряни с тухли по време на поредните безредици в Белфаст, предаде "Ройтерс". Нападение с нож провокира безредиците. Тяхното начало беше поставено, след като в социалните медии се появи видео как суданец, се опитва да убие с нож мъж на улица в Белфаст. Опитът за убийство предизвика протести срещу имиграцията, тъй като заподозреният е кандидат за убежище, предаде АП. Още: Поредна нощ на насилие в Белфаст
🚨Breaking Anti migrant riots devastate parts of Belfast last night as thousands of Loyalists sweep street to street burning out immigrant homes all over the city.— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) June 10, 2026
Police had to fight through rioters to assist fleeing foreign families who were forced out of Protestant areas of… pic.twitter.com/tBJp1iHMkz
Голям автомобил на Министерството на инфраструктурата пламна, докато демонстрантите се сблъскаха с полицията, след като се събраха близо до кръстовището "Сандиноуз" в Нютаунаби, на северозапад от Белфаст.
Масови безредици
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Кадри показаха десетки мъже, облечени изцяло в черно и с покрити лица, събрали се на Антрим Роуд, където можеше да се види как изтръгват тухли от сгради и разбиват павета с чукове, за да си направят оръжия, с които да хвърлят по полицията за борба с безредиците.
Northern Irish women can be completely proud of their men ❤️— Knights Templar International (@KnightsTempOrg) June 10, 2026
As a 2nd night of anti immigration explodes across Belfast and other areas the patriots fight hand to hand with heavily armed Police who are protecting the criminal illegals. pic.twitter.com/Xb6rGOakn9
Можеше също да се види как протестиращи вземат контейнери за боклук от пред домовете и палят огньове в тях.
Бунтовници, носещи качулки, разбиха и метална ограда, за да влязат в помпената станция за отпадни води в Сандиноуз, и премахнаха ограда на градина, за да я използват като щит срещу полицейските водни оръдия.
Видеоклипове, споделени в социалните медии, показаха протестиращи, опитващи се да маршируват към хотел "Чимни Корнър", като за овладяване на демонстрациите бяха разположени полицията за борба с безредиците и няколко микробуса.
Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonight pic.twitter.com/jNMU2UkQAK— Visegrád 24 (@visegrad24) June 10, 2026
Освен това младежи се опитаха да подпалят имот близо до бензиностанция в същия район, като някои хвърляха коктейли Молотов по полицейските редици.
Полицейската служба на Северна Ирландия съобщи, че полицаите са използвали водни оръдия за поддържане на обществения ред, след като към полицията бяха хвърлени предмети.
В Дери полицията съобщи, че на улица "Ардмор" са били запалени предмети.
В региона са разположени допълнителни полицейски сили след сериозните безредици във вторник вечерта, последвали бруталното нападение в понеделник.
Общественият транспорт беше преустановен, а някои училища затвориха по-рано в сряда поради опасения от втора нощ на насилие.
По-рано 30-годишният Хади Алодид се яви в съда, обвинен в опит за убийство във връзка с нападението с нож в понеделник, при което жертвата Стивън Огилви загуби едно око.
Огилви, който е на около 40 години, е в стабилно състояние в болница в Белфаст, съобщиха близките му.
Той е в изкуствена кома.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) June 9, 2026
Rioters are breaking into migrant HMOs (Houses in Multiple Occupation, a form of taxpayer-funded housing for asylum seekers) in Belfast and setting them ablaze.
It’s a difficult night for firefighters in Belfast with fires reported in several parts of the city. pic.twitter.com/lOlgBXzOH7
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