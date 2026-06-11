И евродепутатите не ходят на работа: Кратки дебати и изненадващ график в борбата на ЕП срещу празните столове

Не само в българския парламент може да се наблюдава дебат в полупразна зала. Оказа се, че това е сериозен проблем и на европейско ниво.

Европейският парламент ще тества нови правила на предстоящата си пленарна сесия през юни, за да избегне празните места по време на дебатите и да подобри взаимодействието между законодателите и еврокомисарите.

Решението беше взето от председателите на политическите групи в Парламента. Президентът Роберта Мецола ги помоли миналата година да излязат с предложения за съкращаване и по-смислено провеждане на парламентарните дебати.

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На следващата сесия ще бъде определен ясен начален и краен час за всеки дебат. Съгласно настоящите правила, дебатите често се проточват извън графика, понякога забавяйки програмата за цял ден. Резултатът е, че дългите дискусии се проточват до късно вечерта, като присъстват много малко членове на ЕП – често само тези, на които е отредено време за изказване.

Новите мерки

В сесията от 15 до 18 юни заседанията ще имат крайни срокове: 20:30 ч. в понеделник, 19:00 ч. във вторник и сряда и 16:00 ч. в четвъртък.

Друга нова мярка за повишаване на присъствието на членовете на ЕП е преместването на други парламентарни дейности, като например политически срещи или преговори с държавите-членки, за след пленарните заседания, които много членове на ЕП редовно пропускат поради конфликти в графика.

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На законодателите ще бъде позволено да направят кратко лично изявление незабавно, когато някой от колегите им направи забележки, пряко свързани с тях лично, а „сините карти“ – система, позволяваща на евродепутатите да задават въпрос на колега на трибуната, ще бъдат насърчавани.

Парламентът ще запази и специалния формат, използван през последните няколко месеца за ключови дебати, при който членовете на ЕП в списъка с оратори не се информират предварително за реда му, което им дава стимул да следят целия дебат.

Евродепутатите също така ясно заявиха, че искат повече дискусии с еврокомисарите, които вече участват в дебатите на пленарните заседания с първоначално изявление и заключителна бележка. Съгласно новите правила те ще имат думата и по време на дебатите, за да отговорят на изказванията на всеки законодател.

Предстоящото пленарно заседание ще включва специален дебат за контрол на Европейската комисия, с „време за въпроси“, подобно на провежданите в някои национални парламенти. Следващата седмица то ще се проведе на 16 юни в 15:00 ч. след заседанието на колегията на Комисията и ще се фокусира върху проблемите на малките и средните предприятия в цяла Европа.

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