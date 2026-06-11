Задръствания, дупки и глупави правила: България в Топ 5 на Европа по най-опасни пътища за начинаещи шофьори

Задръстени магистрали, зеещи дупки и опасни пътища. България е сред водещите държави в Европа по опасни пътища за начинаещи шофьори, пише Euronews. Страната ни е класирана на 5-о място в това непрестижно съревнование.

Според ново проучване на Czechvignette.cz, пътищата в Полша са най-трудните за преминаване в Европа, с оценка 99,43 от 100. Докладът класира магистралите по фактори като нива на задръствания, качество на пътищата и гъстота на автомобилите - колкото по-висок е резултатът, толкова по-натоварени са пътищата.

Най-стресовите държави за шофиране

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Полша съчетава едни от най-високите нива на задръствания (54,77) с лошо качество на пътищата (4,3 от 7) и, по-сериозно, един от най-високите проценти на смъртност по пътищата на милион жители (52).

Първото място на Полша "не е изненада", каза главният изпълнителен директор на Czechvignette.cz Матийс Вайномален. По думите му страната "има повече превозни средства по пътищата, отколкото инфраструктурата може удобно да поеме".

"Начинаещ шофьор, преминаващ в Полша по по-стария участък от A18 от Германия, ще чуе незабавен, силен шум от гумите", обяснява той.

Съседната Чехия е на второ място с оценка за стрес от 94,92, обусловена от сериозните задръствания (53,5) и качеството на пътищата под средното (3,9 от 7).

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Страната има и една от най-високите концентрации на автомобили в класацията, с 608 регистрирани превозни средства на 1000 души, което допълнително оказва натиск върху натоварените ѝ пътища.

Наблюденията на място разкриха други скрити стресови фактори, като например внезапни петна от мъгла с нулева видимост по коридора за тежкотоварни превози D5, както и объркващи строителни зони по D3, които принуждават целия трафик да се движи по тесни, споделени успоредни пътища.

Балканското трио Румъния, България и Гърция

Останалата част от челната петица се състои от източноевропейски страни - Румъния е на трето място, следвана от Гърция и България. Там пътищата са по-малко задръстени, но също така опасни, с най-висок процент на смъртност на пътя на милион души сред страните в проучването.

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Румънските пътища, по-специално, „са изключително сурови за начинаещите шофьори“, казва Вийнмален, тъй като „самото състояние на пътната настилка се превръща в опасност, преди дори да се вземе предвид задръстването“.

Агресивните намалявания на ограничението на скоростта, например от 130 на 40 км/ч за кратък период, представляват допълнителен риск за неопитните шофьори, които са склонни да бъдат под строго наблюдение от камери и полицейски контрол.

България е на 5-о място със стресов коефициент от 86,9 и с концентрация на автомобили от 484 на 100 души.

Италия е шеста в общата класация, до голяма степен поради значителната гъстота на автомобилите в страната - с почти една регистрация на превозно средство на жител.

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В обратния край на спектъра, Швеция, Дания, Норвегия, Нидерландия и Испания се очертават като най-благоприятни и най-малко стресови места за шофиране.

Проучването твърди, че някои от най-проблемните моменти за шофьорите са преходите. Например, първите километри след навлизане в нова държава, при внезапна реорганизация в лентата за движение или при преминаване през непознат пункт за събиране на пътни такси.

„В страни като България и Румъния камерите започват да контролират движението от момента, в който се включите в магистралата, без надежден гратисен период“, твърди експертът.