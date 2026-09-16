Kaufland с най-много златни отличия на Career Show Awards 2026

Ритейлърът беше отличен с 10 златни награди, а кампанията „Смятай“ получи приз в категорията „Стратегия за управление на кризи“

Kaufland България спечели най-много златни отличия на престижните годишни награди Career Show Awards 2026. Компанията получи 10 златни награди в ключови категории, свързани с развитието на служителите, ангажираността, обученията, устойчивите практики, управлението на кризи и работодателската марка.

Тазгодишното издание на Career Show Awards събра над 300 кандидатури, а експертното жури отличи компаниите с най-силни, ефективни и устойчиви решения за подобряване на работната среда в България.

Kaufland България получи злато в категория „Стратегия за оценяване на служителите“ за интегрираната си система, която превръща оценяването в основа за обучение, развитие и кариерно израстване. В категория „Стратегия за управление на кризи“ беше отличена кампанията „Смятай“, насочена към прозрачна комуникация и управление на общественото напрежение в процеса по приемането на еврото.

Компанията беше отличена и в категория „Иновации в обучението на служители“ с програмата „Посланици на любезното обслужване“, която развива вътрешни ментори и подкрепя по-доброто клиентско обслужване. Злато в категория „Вътрешно събитие“ получи мащабната вътрешна програма, с която Kaufland отбеляза 20 години присъствие в България и обедини всички над 7900 служители на компанията.

В категория „Благотворителна инициатива“ беше отличена поредица от проекти в подкрепа на деца, хора в нужда, образование, култура и пострадали при бедствия. Kaufland България спечели злато и в категория „Зелени практики“ за системата си за намаляване, даряване и устойчиво оползотворяване на хранителни отпадъци.

Златното отличие в категория „Инициатива за устойчиво развитие“ беше присъдено на проекта „Не губи посоката!“, реализиран съвместно с Българския туристически съюз за обновяване на туристически маршрути чрез доброволчество. Със злато беше отличен и HR екипът на Kaufland България за работата си по развитието, ангажираността и благосъстоянието на служителите.

Индивидуални златни отличия получиха и представители на HR екипа. В категория „Recruiter“ бяха отличени Райничка Иванова и Клавдия Нягулова за приноса си в привличането на таланти и развитието на работодателската марка. В категория „Изгряващ талант“ златото получи Светла Стойчевска за работата си в областта на HR съответствието и миграционното право.

Освен златните отличия Kaufland България получи и сребърни награди в категориите „Стратегия за толерантност и приобщаване“, „Използване на технологии в HR“, „Referral програма“, „Развитие на лидерски умения“, „Стажантска програма“ и „Динамично развиваща се компания“, както и бронзово отличие в категория „Стратегия за ангажиране на служители“.