Тежка криза за Ед Шийрън: Още банди и изпълнители се отказаха от турнето му

Международното турне на Ед Шийрън изпадна в криза, след като един от подгряващите изпълнители – рапърът Макълмор – бе отстранен от концертите в САЩ заради изразената си на сцената подкрепа за Палестина, а всички останали подгряващи изпълнители на британския певец се отказаха от участие в знак на протест срещу това решение.

В понеделник Робърт Крафт, милиардерът и собственик на отбора "Ню Инглънд Пейтриътс", заяви, че няма да позволи на Макълмор да изнесе концерт на стадион "Джилет" в Масачузетс този месец. Макълмор, който направи изказвания в подкрепа на Палестина по време на свои участия в Ню Джърси, съобщи, че е бил отстранен и от останалата част от американското турне на Шийрън.

Във вторник продуцентът Финиъс (който е и брат на Били Айлиш), ирландският певец и автор на песни Арън Роу, ирландската група Beoga и датската група Lukas Graham се отказаха от участието си като подгряващи изпълнители в турнето, изразявайки подкрепа както за Макълмор, така и за палестинския народ.

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От правна гледна точка, съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ, Крафт и други частни собственици на стадиони имат правото да избират кой да изнася концерти на техните обекти, отбеляза Лий Роуланд, изпълнителен директор на Националната коалиция срещу цензурата. Но "това не означава, че подобна практика е полезна за демокрацията ни или благоприятна за свободата на изразяване", добави Роуланд.

Според Роуланд отмяната на участията на Макълмор в турнето "илюстрира огромната власт, която парите имат над обществения дебат". Предвидено беше Макълмор да подгрява Шийрън на още седем стадиона в САЩ. Някои от тях са общинска собственост.

През 2014 г. Макълмор публично се извини за това, че е излязъл на сцената с изкуствен нос с гърбица, перука и фалшива брада – облекло, което той нарече "случаен костюм", но което мнозина възприеха като антисемитска карикатура. Крафт не отговори на въпроса дали е имал предвид именно този инцидент, или нещо друго, когато обвини Макълмор в прояви на антисемитизъм в миналото.

Други изпълнители ще се замислят

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Отмяната на участието на Макълмор вероятно ще има възпиращ ефект върху други изпълнители, отбеляза Роуланд. "Несъмнено ще станем свидетели на масова самоцензура, при която изпълнителите ще се стараят съдържанието им да бъде достатъчно безобидно и неутрално, за да не засегнат организатор на събития или собственик на стадион – което би могло да лиши публиката от възможността да ги види на живо."

В изявлението си Шийрън – един от най-продаваните и слушани изпълнители в света – заяви, че не е "съучастник", и защити решението си да запази мълчание относно "конфликта между Израел и Палестина". "Имам свои лични възгледи за този опустошителен конфликт", каза той. "Това, че избирам да не говоря публично, не означава, че нямам мнение, нито че темата не ме вълнува."

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Изпълнителката за деца и обществена активистка Мис Рейчъл (Ms. Rachel), която е сред водещите гласове, критикуващи войната в Газа от хуманитарна гледна точка, разкритикува публичния неутралитет на Шийрън с думите в Instagram: "Ед Шийрън прави политическо изявление пред феновете си, когато изнася концерт в подкрепа на Украйна, но смята Палестина за твърде опасна и политическа тема."

Освен че членове на екипа му напуснаха в знак на протест, Макълмор получи подкрепа от конгресмените Илхан Омар и Прамила Джаяпал.