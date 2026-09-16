Забил се в крайпътно дърво: Шофьор загина на място в Монтанско

Шофьор на лек автомобил загина на място, след като самокатастрофира в района на село Пишурка, община Медковец, съобщават от полицията, цитирани от “24 часа“. На 16 септември около 06,30 ч. в дежурната част на РУ Лом е получен сигнал за възникнал инцидент на път II-81. На мястото незабавно е изпратена дежурна оперативна група за извършване на оглед. Още: Цели пет жертви: 20-годишен без книжка причини жестока катастрофа

Установено е, че 36-годишен неправоспособен водач, жител на с. Долно Церовене, управлявайки лек автомобил „Сеат Леон" в посока Лом, е изгубил контрол над превозното средство. Автомобилът е излязъл вдясно по посока на движението извън пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. В резултат на удара водачът е загинал на място. Тялото му е транспортирано в МБАЛ - Монтана за извършване на аутопсия. По случая в РУ Лом е образувано досъдебно производство. Още: Мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна, движението е затруднено