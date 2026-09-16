Безредици в Хага и плачещи хора по улиците на Прищина: Косово твърдо стои зад Тачи и призова за отмяна на присъдата (ВИДЕА)

Вълна от реакция последва след присъдата на бившия президент на Косово Хашим Тачи и признаването му за виновен във военни престъпления и осъден на 25 години затвор от Специализираните съдебни състави за Косово в Хага. Съдът призна за наказателно отговорни и четиримата подсъдими - Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи - за произволно лишаване от свобода, жестоко отношение, изтезания и противозаконни убийства по време на войната в Косово. След обявяването на присъдата срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК) в Хага, пред съдебната палата избухнаха безредици, като протестиращи се сблъскаха с полицията. По-рано през деня група албанци се бяха събрали, за да гледат присъдата, и след обявяването ѝ избухнаха сблъсъци, предаде хърватската медия "Индекс".

Според кадри, публикувани в социалните мрежи, няколко души са се качили на полицейски автомобили и са ги ударили. Полицията е използвала водни оръдия, за да разпръсне тълпата. Медийни съобщения съобщават, че ситуацията се е успокоила след интервенцията.

🇽🇰🇳🇱 Clash between angry protesters and police in The Hague over the verdict of the Kosovo Specialist Chambers.



Police used water to disperse protesters. https://t.co/fsoZ56gw7O pic.twitter.com/uWU3ES6u2l — kos_data (@kos_data) September 16, 2026

Плачещи хора в Прищина

Междувременно хиляди хора, събрали се в центъра на Прищина, посрещнаха осъдителната присъда на бившия президент на Косово Хашим Тачи и трима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово със свирки и викове на недоволство. Докато гледаха присъдата на голям екран, тълпата скандираше „Тачи, Тачи“, а някои плакаха, съобщава Ройтерс. Портрети на бивши лидери на АОК и знамена на АОК можеха да се видят по улиците, а след обявяването на присъдата някои граждани скандираха „Не в мое име“. Коха съобщава, че посланието е било разпространено и в социалните мрежи и на събирания в Косово, пише още хърватската медия "Индекс".

Косово твърдо стои зад Тачи и призова присъдата да бъде отменена

Министър-председателят на Косово Албин Курти определи решението на Специализирания съд в Хага по отношение на четиримата представители на Армията за освобождение на Косово (АОК) като неприемлива несправедливост, предаде Kosovapress.

Курти заяви, че присъдата трябва да бъде отменена на втора инстанция, и обяви, че правителството на Косово ще продължи да подкрепя четиримата бивши лидери на Армията за освобождение на Косово по време на последващите съдебни процедури.

„Осъждането и налагането на толкова тежка присъда на четирима бивши лидери на Армията за освобождение на Косово – Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи – представляват неприемлива несправедливост и огромно, пагубно наказание. Макар присъдата формално да е произнесена от името на народа на Косово, тази празна фраза не бива да се бърка с волята на народа“, заяви Курти във видеоклип, споделен в социалните мрежи. ОЩЕ: Съдът в Хага се произнесе: Ето каква присъда получи Хашим Тачи