Столична община каза учебен ли ще е 17 септември

17 септември - Денят на София, ще бъде нормален учебен ден за училищата в столицата. Това са потвърдили пред БНТ от Столичната община. Празничният ден тази година ще се проведе по стандартния учебен график, уточняват от общината.

Това е различно от подхода през миналата година. На 15 септември кметът на София Васил Терзиев обяви, че 17 септември ще бъде присъствен ден за всички столични училища, но остави на педагогическите съвети да решат дали той да бъде учебен или неучебен. Още: Темата за "Евровизия" за мен e тема за България: Васил Терзиев ексклузивно в Студио Actualno (ВИДЕО)

Тогава на училищата беше изпратен и списък с инициативи, които класовете можеха да посетят организирано в зависимост от възрастта на учениците. Идеята обаче предизвика недоволство сред немалка част от директорите.

През 2024 г. ситуацията беше обратната - Терзиев обяви 17 септември за неучебен ден в последния момент. Решението тогава предизвика масово недоволство сред родители и учители.