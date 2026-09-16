"Очаквам възкресението на мъртвите": Министър от Босна и Херцеговина целуна кръста на гроба на Младич (СНИМКА)

Министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина Сташа Кошарац е посетил гроба на осъдения военнопрестъпник Ратко Младич и е целунал кръста му. За това научаваме от негова публикация в платформата Х. „Очаквам възкресението на мъртвите и идния живот“, написа Кошарац. Нещо повече - хърватската медия "Индекс" обърща внимание, че по време на посещението си на гроба той е носил брошка с цветето рамонда на Наталия и припомня, че самият Младич е носел брошка със същия символ, когато е произнесена присъдата в Хага през 2017 г.

“Чекам васкрсење мртвих и живот будућег вијека” pic.twitter.com/3pvfXZWQiE — Staša Košarac (@StasaKosarac) September 16, 2026

Какво означава брошката?

Това е символ, който символизира страданията на сърбите по време на Първата световна война. Цветето на Наталийската рамонда, което расте в тази форма в Сърбия, е избрано за основен мотив, защото има способността да се възстановява след увяхване. Така сърбите, в своята митомания, вярват, че са се възродили като нация след Първата световна война. Освен това, Наталийската рамонда е кръстена на сръбската кралица Наталия Обренович.

Министърът е човек на Додик

Кошарац е член на Алианса на независимите социалдемократи (СНСД) на Милорад Додик, пише още хърватската медия "Индекс".

Знаем, че Додик и неговата партия са част от "Сръбски свят". Въпреки че Младич е военнопрестъпник и осъден за геноцид, наричан палача на Сребреница и чудовището на 20 век - той беше погребан в Сърбия с военни почести. ОЩЕ: ЕП осъди почестите към Ратко Младич, Волгин на амбразурата със защита на военнопрестъпника