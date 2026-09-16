Таря Турунен и Septicflesh в Пловдив: Последни новини преди концертите

Този уикенд Античният театър в Пловдив ще бъде домакин на два дългоочаквани концерта с оркестъра и хора на Опера Пловдив - на 18 септември, петък, Таря Турунен ще представи The World of Dreams, а на 19 септември, събота, Septicflesh ще излязат на сцената с Ancient Whispers. Организатор е Blue Hills, а Пловдив се готви за истински метъл празник.

Започваме с новината, че Septicflesh вече са в България! Chris, Spiros Seth, Dinos Psychon и Kerim Krimh пътуват към Пловдив свежи и развълнувани, което личи и от шумните им разговори помежду им за предстоящия концерт. Sotiris пристига утре, както и диригентът и специалните гости на шоуто.

Таря Турунен - 18 септември, петък

The World of Dreams е първият от двата концерта. Излизането на Таря на сцената на магичния Античен театър ще отбележи първия ѝ концерт у нас в подобен формат - с пиано и оркестър. Билетите намаляват бързо и изчерпването им няма да бъде изненада.

Таря е сочена за пионер в съчетаването на тежък рок и метъл с класическо оперно пеене. С гласа си тя се превръща в емблема на симфоничния метъл още като вокалист на Nightwish. Сега ще я видим в различна обстановка, с различен сетлист и в акустиката на Античен театър.

Septicflesh - 19 септември, събота

Ancient Whispers, амбициозният проект на гръцките симфонични метъл титани, води в Пловдив фенове от цял свят. Справка в системата на Eventim показва, че към момента билети за концерта са закупени от 46 държави. Повтаряме: четиридесет и шест държави! Продажбите продължават, така че броят може да нарасне.

Такъв концерт заслужава специален сувенир. Фронтменът на групата и признат визуален артист Seth е създал дизайн на тениска специално за шоуто в Пловдив. Тя ще се предлага единствено на Античния театър в деня на концерта, в силно ограничен тираж.

Тениската е изработена от плътен, 100% памук, с висококачествен ситопечат отпред и отзад и специален етикет с името на групата. Класическият унисекс модел ще се предлага в размери S, M, L, XL и XXL. Групата е поверила изработката на български производител, с когото е работила неколкократно през годините, с посредничеството на Албена Цолова-Бета.

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Напомняме, че това е единственият концерт на Septicflesh от този тип през 2026 г. и последната им сценична изява в Европа за годината. Както Sotiris, който също ще бъде с групата в Пловдив, сподели в интервю преди около седмица: "На тези концерти хората получават нещо, което могат да видят само в този един единствен път. Наистина е специално."

Програма за двата концерта

Отваряне на вратите - 18:30 ч.

Начало на концертите - 20:00 ч.

След края на концертите и в двете вечери ще продължим да споделяме емоцията от преживяното в Rock Bar Download, домакин на официалните афтърпартита. Очакват ни подбран плейлист, питиета и уют.

Два дни. Два уникални концерта. Една магична локация и неповторима атмосфера. Фенове от цял свят, събрани заради музиката, фенщината и историята. Пловдив метъл сити тръпне!

Концертите са част от музикалния форум Music of the Ages и Културния календар на Община Пловдив.