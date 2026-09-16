SOCAN заведе дело срещу музикалната AI платформа Suno за предполагаемо нарушаване на авторски права

Канадското дружество на композиторите, авторите и музикалните издатели (SOCAN) заведе дело срещу компанията Suno, разработчик на платформа за генериране на музика с изкуствен интелект – вокали, инструментални партии, бийтове и цялостна музикална продукция. В исковата си молба организацията твърди, че произведения от репертоара на нейни членове са били използвани без разрешение, а генерираните резултати възпроизвеждат или са съществено сходни с произведения, защитени с авторски права.

Като част от доказателствата си SOCAN посочва поне 150 публично достъпни резултата, генерирани чрез Suno, които възпроизвеждат или наподобяват произведения от нейния репертоар. Сред посочените в исковата молба песни са „Sk8er Boi“ на Аврил Лавин, „Bobcaygeon“ на The Tragically Hip, „Life Is a Highway“ на Том Кокрейн, „Femme Like U“ на K-Maro и „A New Day Has Come“ на Селин Дион.

Според SOCAN Suno е обучавала своите генеративни модели с музикални файлове, достъпни в интернет, без да е получила необходимите разрешения или лицензи от носителите на права. Организацията твърди също, че платформата впоследствие е генерирала и предоставяла за стрийминг резултати, които са идентични или съществено сходни с произведения, защитени с авторски права.

Целта на съдебния иск е да бъде потърсена отговорност за предполагаемото неразрешено използване на музика и да се защити правото на авторите и издателите да бъдат възнаграждавани за използването на техните произведения, коментарат от SOCAN. От дружеството посочват, че спорът не е насочен срещу самата технология и че много музиканти активно използват изкуствения интелект като творчески инструмент и изследват неговите възможности. Основният въпрос е дали защитени музикални произведения могат да бъдат използвани за обучение и от генеративни системи да бъдат създавани резултати, които възпроизвеждат или съществено наподобяват тези произведения, без съгласието на правоносителите и без тяхното възнаграждение.

От канадското дружество на композиторите, авторите и музикалните издатели подчертават, че развитието на изкуствения интелект не трябва да бъде за сметка на човешкото творчество и че авторите трябва да имат възможност да бъдат информирани за използването на техните произведения, да дадат съгласие и да получат справедливо възнаграждение.

Делото е част от по-широкия международен спор около използването на защитено с авторски права съдържание за обучение на генеративни модели. През 2024 г. големи звукозаписни компании като Universal Music Group, Warner Music Group и Sony Music също заведоха дела срещу Suno и други компании от сектора, свързани с предполагаеми нарушения на авторски права.

Случаят SOCAN срещу Suno поставя в центъра на общественото внимание един от ключовите въпроси пред музикалната индустрия в ерата на генеративния изкуствен интелект: как да се насърчава технологичната иновация, като едновременно с това се гарантират правата и възнаграждението на хората, чието творчество стои в основата на музиката.

МУЗИКАУТОР и SOCAN са членове на CISAC – Международната конфедерация на дружествата на автори и композитори, която обединява организации за колективно управление на авторски права от цял свят. Темата за защитата на авторите в ерата на изкуствения интелект беше поставена и на стогодишната Генерална асамблея на CISAC, проведена през юни 2026 г. в Париж. По време на форума беше приет „Парижкият ангажимент“ (The Paris Commitment) – общ призив на световната творческа общност за защита и признаване на човешкото творчество, за прозрачност при използването на творчески произведения от системите с изкуствен интелект, лицензиране и справедливо възнаграждение на авторите, както и за действия от страна на правителствата и регулаторите, които да гарантират техните права.

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