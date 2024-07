Две са вече загиналите деца при нападението с нож във Великобритания (СНИМКИ и ВИДЕО)

2 деца бяха убити, а други 9 ранени след нападение с нож в Обединеното кралство. 6 от ранените деца са в тежко състояние, предаде АФП.

Още: Нападение с нож срещу детска градина във Великобритания, ранени са деца

17-годишен е арестуван по подозрение в убийство и опит за убийство заради нападението в Саутпорт, близо до Ливърпул в Северозападна Англия. Полицията в Мърсисайд съобщи, че двама възрастни също са с критични наранявания, вследствие на нападението, предаде БГНЕС.

This stabbing incident in Southport is another reminder that many nut cases are left freely roaming the UK streets.



The attacker, armed with a knife, targeted children at a nursery, #KnifeaAttack #Liverpool #UK #UnitedKingdom #Britain #Southport

pic.twitter.com/q2bLJ0l1aK pic.twitter.com/O96UchpCX1