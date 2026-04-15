Държавна медия, която да говори истината: Какво подхваща Мадяр в Унгария

Да спре излъчването на държавната медийна компания, да приеме нов медиен закон, да създаде нов медиен регулатор и да гарантира свободата на медиите, след като кабинетът му поеме властта - това са плановете на Петер Мадяр, които той обяви в интервю за държавното радио "Кошут".

"Всеки унгарец заслужава една обществена медия, която говори истината", каза лидерът на десноцентристката партия ТИСА, който победи категорично на изборите в Унгария в неделя, слагайки край на 16-годишното управление на премиера Виктор Орбан.

Освен изцяло нов медиен закон и смяна на регулаторния орган Мадяр предвижда също нови правила за финансирането на обществените медии, гаранции за редакционна независимост и прозрачност на държавната реклама и медийната собственост. Медийната среда в Унгария беше една от най-често критикуваните теми от европейските институции през последните години.

Мадяр също така заяви, че ще трябва да проведе разговори с ръководството на унгарската петролна компания МОЛ и че най-важната задача през следващите няколко седмици ще бъде да се гарантира сигурността на доставките на гориво.

