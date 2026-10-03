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Киев започва строителство на понтонни мостове през река Днепър

03 октомври 2026, 18:32 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Envato
Киев започва строителство на понтонни мостове през река Днепър

От следващата седмица Киев планира да започне изграждането на няколко резервни понтонни прелези през река Днепър, а също така обмисля възможността за изграждане на тунел под реката. Това каза днес министърът на реконструкцията, инфраструктурата и транспорта на Украйна Микола Калашник в интервю за Suspilne. Понтонните мостове ще са бърз вариант за свързване на левия и десния бряг на реката в случай на повреди на мостовете при руските атаки.  

Той поясни, че работата вече е започнала след проведена координационна среща с президента Володимир Зеленски. Изграждането на такива прелези може да отнеме до три месеца, а самите конструкции трябва да осигуряват поне половината от капацитета на съществуващите мостове.

"В момента се извършва подготвителна работа, а строителството ще започне скоро. Цялата инфраструктура ще бъде използвана за максимално увеличаване на капацитета. Средно около 600 000 превозни средства преминават през реката на ден. И целта е този капацитет да се поддържа", каза Калашник.

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Такива понтонни мостове се планират не само в Киев, но и в други региони на Украйна, и не само по река Днепър.

Министерството обмисля и други варианти, включително изграждането на сглобяеми бетонни конструкции и в дългосрочен план тунел под река Днепър. Подобни проекти обаче биха могли да струват десетки милиарди гривни, така че тяхното изпълнение е възможно само с подкрепата на партньори. В същото време запазването на мостовете и предотвратяването на тяхното разрушаване остава основен приоритет. "За тази цел се разполага максимално количество техника", добави министърът, цитиран от изданието.

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Мост Киев война Украйна Днепър
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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