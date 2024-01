Ежедневие: Пак новини за липса на парно, вода и ток в Русия (ВИДЕО)

От 24 януари насам авария остави без отопление част от Магнитогорск, пише руският опозиционен телеграм канал ASTRA.

На 24 януари вечерта възникна повреда в топлофикационната мрежа на града, в резултат на което без отопление останаха част от къщите във всички квартали, родилен дом и единствената детска болница на града. Редица училища преминаха на дистанционно обучение.

Местните власти вече съобщиха, че инцидентът е отстранен - повредата на главния топлопровод била локализирана и топлината постепенно се връща в домовете и социалните обекти, казаха от администрацията. В социалните мрежи обаче жителите се възмущават, че вече два дни мръзнат в къщите си.

"Никой от общинарите не се свърза с жителите на града, никой дори не сметна за необходимо да обясни или каже нещо", "Някакво управление, поне някаква администрация, която да носи поне някаква отговорност за нашия град? Интернет вече бъка от възмущението на жителите на града, къде ни е градската администрация, къде е кметът, къде са нашите общинари в крайна сметка? Къде сте всички?", гласят част от съобщенията.

Междувременно в сибирския град Бийск останаха без вода - пак заради авария на тръбопровод. Отделно има прекъсвания на тока, уж планирани.

⚡️ Biysk, Russia, is currently without water due to pipeline damage



Additionally, parts of the city are experiencing power outages attributed to 'planned shutdowns.' pic.twitter.com/Rm8BAI2h3V