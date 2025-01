Екокатастрофата в Черно море: Петролният разлив от потъналите руски танкери убива екосистемата (ВИДЕО)

Горивото от руските танкери, потънали по време на буря в Черно море, може да достигне бреговете на Одеса. За това предупреди говорителят на ВМС капитан втори ранг Дмитро Плетенчук.

Той подчертава, че Русия пренебрегва рисковете за околната среда, хората и туризма.

Течението носи петролния разлив от Крим по крайбрежието на Украйна към България и Румъния.

Heavy fuel oil from Russian tankers sunk during a Black Sea storm could reach Odesa's shores, warns Navy spokesperson Dmytro Pletenchuk. The current flows from Crimea along Ukraine's coast toward Bulgaria and Romania. Pletenchuk stresses that Russia disregards ecology, people,…