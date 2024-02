Ердоган срещу Путин: Турция може да даде на Украйна руски ПВО системи С-400

През 2019 г. Анкара получи от Русия 4 дивизии на такива системи за противовъздушна отбрана. Ако има сделка по оста Турция-Украйна, в замяна на С-400 САЩ обещават да върнат Анкара в програмата за изтребители F-35.

Щатите бяха наложили санкции на партньора си в НАТО, след като Турция придоби С-400 от Москва. "Ако успеем да разрешим въпроса със С-400, което бихме искали да направим, САЩ с удоволствие биха приели Турция обратно в семейството на F-35", заяви заместник-държавният секретар на Щатите Виктория Нюланд по време на посещение в страната.

"Но първо трябва да решим този друг въпрос и да гарантираме, че докато го правим, Турция ще поддържа стабилна противовъздушна отбрана", заяви Нюланд пред CNN.

