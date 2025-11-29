Ермак: Отивам на фронта. Отвратен съм - тези, които знаят истината, не ме защитиха

"Отивам на фронта, готов съм за всякакви репресии. Аз съм честен и почетен човек" - това заяви вече бившият началник на украинския президентски офис Андрий Ермак. Той беше освободен от поста си заради корупционния скандал "Енергоатом", който избухна в рамките на операция "Мидас", провеждана от Антикорупционното бюро на Украйна (НАБУ). Засега разледващите казват, че от "Енергоатом" са източени близо 100 млн. долара чрез обществени поръчки – хора с власт и положение като Тимур Миндич, бивш бизнес партньор на украинския президент Володимир Зеленски, са изнудвали подизпълнители да дават по 10% от стойността на договорите.

Жилището на Ермак беше претърсено, но срещу него още няма официални обвинения.

Думите на Ермак бяха казани пред The New York Post, едно от любимите американски медийни издания на президента на САЩ Доналд Тръмп. Ермак не уточни кога точно ще тръгне към фронта, в какво качество - също, но се извини, че в близко бъдеще няма да отговаря на телефонни обаждания.

"Служа на Украйна. Може би ще се видим отново – Слава на Украйна. Достойнството ми не е защитено, въпреки че съм в Киев от 24 февруари, 2022 година. Не искам да създавам проблеми на Зеленски, затова отивам на фронта. Отвратен съм от мръсотията, която се изля по мен и дори повече съм отвратен от липсата на подкрепа от тези, които знаят истината", добавя Ермак, който не казва дали ще влезе в редиците на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ).

