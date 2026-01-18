ЕС готви отговор на митата на Тръмп заради Гренландия

ЕС е "много твърд в защитата на международното право. Това заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща в отговор на въпрос за новите заплахи за мита от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп заради Гренландия.

Коща добави, че координира отговора на ЕС по този въпрос, предаде Ройтерс.

"Това, което можем да кажем, е, че Европейският съюз винаги ще бъде твърд в защитата на международното право, където и да е то, което, разбира се, започва на територията на държавите-членки на Европейския съюз", заяви Коща на пресконференция след подписването на споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур и веднага след обещанието на Тръмп да наложи мита на европейските съюзници за противопоставянето им на желанието му да придобие Гренландия.

Още: Макрон към Тръмп: Никакво сплашване няма да ни повлияе

"Засега координирам съвместен отговор от държавите членки на Европейския съюз по този въпрос", посочи Коща, предаде БТА.

"Едно учение в Гренландия ще заплашва никого"

"Териториалната цялост и суверенитет са основни принципи на международното право. Те са от съществено значение за Европа и за международната общност като цяло", коментира от своя страна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Постоянно подчертаваме нашия споделен трансатлантически интерес към мира и сигурността в Арктика, включително чрез НАТО, допълни тя.

И заяви, че предварително координираното датско учение, проведено със съюзници, отговаря на необходимостта от укрепване на арктическата сигурност и не представлява заплаха за никого.

"ЕС е напълно солидарен с Дания и народа на Гренландия. Диалогът остава от съществено значение и ние сме ангажирани да надграждаме процеса, започнат още миналата седмица между Кралство Дания и САЩ. Митата биха подкопали трансатлантическите отношения и биха рискували опасна низходяща спирала. Европа ще остане единна, координирана и ангажирана с отстояването на своя суверенитет", заяви още Фон дер Лайен.

"Неприемливо"

По-рано френският президент Еманюел Макрон заяви, че заплахата на Тръмп за налагане на мита заради Гренландия е неприемлива и ако тя бъде потвърдена, Европа ще реагира по координиран начин.

Източник: Getty Images

"Никакви заплахи или сплашвания няма да ни повлияят, нито за Украйна, нито за Гренландия, нито където и да е по света, когато се сблъскваме с такива ситуации", коментира Макрон.

Още: Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

"Заплахите с мита са неприемливи и нямат място в този контекст. Европейците ще отговорят на тях по единен и координиран начин, ако бъдат потвърдени", допълни той.

Ходът на Тръмп

Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% мита върху стоки от 8 европейски държави заради това, че се противопоставят на идеята за американски контрол над Гренландия.

Става въпрос за Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия. Тези страни ще бъдат обложени с мито, което ще бъде увеличено на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ.

В същото време в столицата на Гренландия Нуук стотици демонстранти пренебрегнаха студа, дъжда и заледените улици, за да участват в митинг в подкрепа на самоуправлението си и да отхвърлят заплахата от американска окупация.