ЕС обяви: Украйна скоро ще получи милиарди по мащабния механизъм

Украйна скоро ще получи средства в размер на над 4,2 млрд. евро от ЕС, след като Европейският съвет одобри второто редовно плащане по Механизма за Украйна.

Пари ще подпомогнат макрофинансовата стабилност на страната и функционирането на нейната публична администрация, съобщиха от Съвета на 9 декември.

