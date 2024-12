ЕС отпуска по 1,5 милиарда долара месечно през 2025 г. на Украйна, прие нови санкции за Русия

Европейският съюз ще превежда по 1,5 милиарда долара всеки месец на Украйна през 2025 година. Това съобщи на пресконференция върховният представител по външната политика на Евросъюза Кая Калас. „Длъжни сме да дадем на Украйна всичко, от което се нуждае“, за да победи в тази война“, заяви бившият министър-председател на Естония.

Същевременно Европейският съюз прие 15-и пакет от санкции срещу Русия заради нейното нахлуване в Украйна. Те включват и по-строги мерки срещу китайски субекти и повече кораби от така наречения сенчест флот на Москва, се казва в изявление на Европейската комисия в понеделник.

Новият пакет добавя 52 кораба от сенчестия флот, които се опитват да заобиколят западните ограничения за транспортиране на нефт, оръжия и зърнени храни, което води до общо 79 изброени кораба. ЕС започна да добавя кораби тази година в отговор на увеличаването на броя на корабите, превозващи товари, които не са регулирани или застраховани от конвенционалните западни доставчици. Списъкът включва кораби, които доставят севернокорейски боеприпаси на Русия, предаде Ройтерс.

