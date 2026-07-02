ЕС подава ръка на Армения: Обещание за отмяна на митата

Европейският съюз ще въведе автономни търговски мерки за Армения, освобождавайки от мита приблизително 80% от арменския износ за блока. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви това на съвместен брифинг с премиера Никол Пашинян в Ереван, уточнявайки, че съгласно тази мярка 99% от арменските селскостопански продукти ще могат да влязат на пазара на ЕС без мита, съобщи themoscowtimes.com.

Армения избра Запада: Пашинян спечели убедително парламентарния вот

Мярката

„Тази мярка ще отвори вратите на Европа за почти 99% от пресните селскостопански продукти на Армения – зеленчуци, плодове и растителни продукти – които преди това са били изнасяни за Русия. Тя ще отвори и единния пазар на ЕС за повече от 90% от износа на напитки и алкохолни напитки“, обясни тя.

Още: За разлика от Радев, Армения не залага на Путин и разширява учение на НАТО на своя територия (ВИДЕО)

Фон дер Лайен отбеляза, че Русия продължава да оказва икономически натиск върху Армения, но увери, че ЕС ще продължи да подкрепя Ереван. „Бъдете уверени, когато се оказва натиск върху нашите партньори, Европейският съюз винаги прави крачка напред“, каза ръководителят на ЕК, добавяйки, че Армения скоро ще получи останалите 18 милиона евро от пакета от 52 милиона евро помощ, предназначен за укрепване и диверсифициране на търговията.

След като Армения избра Европа, Русия я обвини в "груби нарушения на демокрацията" (ВИДЕО)

Помощ

Тя заяви също, че европейски експерти ще бъдат разположени в страната, за да помогнат на производителите и износителите „да се възползват максимално от привилегированото партньорство с ЕС“. Пашинян, от своя страна, нарече ЕС „един от най-надеждните партньори на Армения“ и изрази надежда за бързо решение, предвид сезона на жътва в страната. Той също така отбеляза, че Армения ще бъде първата страна без статут на кандидат за ЕС или споразумение за свободна търговия, която ще се възползва от такъв инструмент.

Сближаване със Запада

Още: Пашинян ще състави еднопартийно правителство в Армения

Армения отдавна поддържа тесни икономически връзки с Русия, но Пашинян, който победи проруските кандидати на парламентарните избори в началото на юни, засили усилията си за сближаване със Запада. В отговор Русия наложи ограничения върху износа на арменски селскостопански продукти и цветя, както и пълна забрана за внос на риба – един от основните източници на доходи на страната.

Антитурски съюз? Индия разширява влиянието си по югоизточния фланг на Европа

По-рано, на 2 юли, по време на посещение в Азербайджан, фон дер Лайен обяви отпускането на 200 милиона евро под формата на безвъзмездни средства за развитието на логистична инфраструктура в Южен Кавказ – важен транзитен коридор между Азия и Европа и основен доставчик на петрол за ЕС.

Кремъл: Путин ще реши по-късно дали да поздрави Пашинян за победата