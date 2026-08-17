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Тръмп заплаши да бомбардира и Оман (ВИДЕО)

17 август 2026, 15:42 часа 914 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп заплаши да бомбардира и Оман (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната от Персийския залив „попречи“ на усилията на Вашингтон да сключи мирно споразумение с Иран. Fox News съобщи в понеделник, 17 август, че републиканецът е отправил предупреждението в отговор на въпроси на репортер, на фона на напрежението между Щатите и Техеран, като и двете страни се стремят да контролират жизненоважния Ормузки проток.

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"Ще ги бомбардираме до смърт, ако пречат"

Трей Йингст, който е репортер на Fox, сподели: „Попитах президента за... паралелните преговори, които се водят между Иран и Оман относно контрола над пролива Ормуз". А Тръмп, по думите му, е отговорил: „Ако Оман ни пречи, ще ги бомбардираме до смърт".

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През последните седмици ирански дипломати водят преговори с Оман за временно споразумение за управление на корабоплаването през протока - ключовия морски маршрут, по който преди войната преминаваше една пета от световните доставки на петрол и втечнен газ.

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В публикация в социалната си мрежа Truth Social в понеделник Тръмп заяви още: „Първата цел е и винаги ще бъде Иран да не може по никакъв начин, под никаква форма да притежава ядрено оръжие".

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Доналд Тръмп Оман Ормузки проток война Иран
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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