Холивудските звезди Ейдриън Броуди и Шон Пен бяха забелязани да снимат в центъра на Загреб. Проектът им е с името "Змийски остров", политически трилър, режисиран от Дъг Лиман, известен с работата си по "Самоличността на Борн", "На ръба на утрешния ден" и "Г-н и г-жа Смит". Историята е вдъхновена от експлозиите през септември 2022 г., които повредиха тръбопроводите "Северен поток" в Балтийско море, и проследява тайна група украинци, предприемащи опасна подводна мисия.

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Специално Шон Пен вече многократно ходи в Украйна, снима и филма "Суперсила", посветен на началото на пълномащабната война с Русия. Пен редовно организира и инициатива за оказване на помощ на Украйна.

Междувременно разследването на истинския саботаж все още продължава. Германските прокурори вече повдигнаха обвинения срещу украинския гражданин Сергий Кузнецов, когото смятат за част от замесената група. Разследващите твърдят, че операцията е била свързана с украинската страна, докато Киев отрича украинската държава да е била замесена в саботажа. Дори украинският президент Володимир Зеленски до момента не е признал, че това е украинска операция, на фона на много декларирани от него удари срещу руски активи заради подпалената от руския диктатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна - ОЩЕ: Германия обвини за саботажа на "Северен поток" единствения украинец, до когото се добра