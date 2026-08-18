Терзиев спря конкурса за главен архитект заради спорни правила

Конкурсът за заемане на длъжността "главен архитект" е поставен на пауза до получаването на методически указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството относно излъчването на представители на Камарата на архитектите в България (КАБ) и Съюза на архитектите в България (САБ) в конкурсната комисия, съобщиха от Столична община. ОЩЕ: Формалност без реално състезание: КАБ се оттегля от конкурса за главен архитект на София

Със заповед на кмета Васил Терзиев конкурсната процедура се спира, считано от 17 август тази година, до издаването на указания от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Решението е взето след отказа на двете професионални организации да излъчат свои представители в комисията. Това не е прекратяване на процедурата, а пауза в процеса.

Участието на представители на КАБ и САБ в конкурсната комисия е предвидено вЗакона за устройство на територията. Именно поради това Столична община счита, че преди процедурата да продължи, трябва да има еднозначен отговор от компетентния държавен орган как следва да бъде приложен законът при създалата се ситуация.

Кметът Терзиев е изпратил писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, както и до Министерски съвет, с искане за методически указания относно излъчването на представители на двете професионални организации. В писмото се посочва, че изискванията за заемане на длъжността са нормативно определени и че същите изисквания са били прилагани и при предходни конкурси за главен архитект на Столична община.

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След освобождаването на длъжността през януари 2026 г. функциите на главен архитект се изпълняват временно до назначаването на титуляр. Именно за да се осигури непрекъсваемост в изпълнението на тези ключови за развитието на града функции, през юли беше обявена конкурсната процедура.

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Столична община ще изчака методическите указания на МРРБ, преди да предприеме последващи действия по конкурса. За Общината е важно процедурата не просто да приключи, а да бъде проведена при ясни правила, в пълно съответствие със закона и без съмнение в нейната легитимност.