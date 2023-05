ЕС удължи с още година безмитния внос на стоки от Украйна

Мярката ще помогне на Киев да запази стабилността на търговските отношения с ЕС и да позволи на икономиката си да продължава да работи при „много предизвикателни обстоятелства“, добавиха от Съвета. Според блока този ход е „ключова стъпка за подпомагане на дългосрочното възстановяване на Украйна“.

The EU Council has extended the duty-free trade regime between the EU and Ukraine for another year. pic.twitter.com/2T3WuYvkCI