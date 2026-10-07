ЕС за убийството на Анна Политковская: 20 години по-късно все още липсва пълна отговорност

Днес се навършват 20 години от убийството на Анна Политковская - журналист и защитник на правата на човека, убита в Москва на 7 октомври 2006 г. "Двайсет години по-късно все още липсва пълна отговорност за случилото се. Руските съдилища осъдиха шестима души за участието им в убийството, но присъдите не установиха поръчителя на престъплението", се посочва в изявление на говорител на Европейската служба за външна дейност.

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ЕС отново призовава за ефективно, независимо и прозрачно разследване, което да изправи всички отговорни пред правосъдието. "Президентското помилване, предоставено на един от осъдените, след участието му във войната на Русия срещу Украйна, повдига въпроси за търсенето на отговорност", се посочва в изявлението.

Със своите разследвания за вестник "Новая газета" Политковска разкриваше тежки нарушения на правата на човека, случаи на изтезания и извънсъдебни наказания, корупция и злоупотреба с власт.

"Призоваваме Русия да изпълни международните си задължения в областта на правата на човека, да прекрати преследването на онези, които разкриват злоупотреби и се обявяват против войната, и да освободи всички политически затворници", завършва изявлението на говорителя.