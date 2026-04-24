Естония измисли данъци за руския внос: Целта е възстановяване на Украйна

Европа трябва да финансира възстановяването на Украйна чрез облагане с данъци на руския внос, заяви премиерът на Естония Кристен Михал пред Politico. Сметката за възстановяване на опустошената инфраструктура и бомбардираните градове на Украйна възлиза на стотици милиарди евро, каза Михал изданието в кулоарите на двудневна среща на върха на лидерите на ЕС в Кипър, която се проведе, за да обсъдят геополитиката, сигурността и бюджета на блока.

Според него дори 210-те милиарда евро от замразените активи на Москва, съхранявани във финансов депозитар, базиран в Брюксел, няма да са достатъчни, за да покрият гигантската сметка.

Идеята на Естония

Европа наложи санкции, забрани много руски вносни стоки и въведе мита върху зърно и торове. Но не повиши митата върху разрешените стоки с изричната цел да помогне на Украйна, а идеята за използване на търговската политика за целите на сигурността остава спорна в блока.

„Трябва да наложим тарифи за стоките от Русия, за да компенсираме щетите“, каза той. „Това е разговор в различни коридори и на различни срещи, че различни видове тарифи за руски стоки биха могли да финансират възстановяването на Украйна.“ Седем държави, включително Естония, призоваха за мита върху руски продукти като стомана и торове миналия ноември, но натискът е в застой и не беше част от 20-ия пакет от санкции, договорен от ЕС тази седмица.

Колко ще струва възстановяването на Украйна?

Но проучване, поръчано от украинското правителство, Организацията на обединените нации, Европейската комисия и Световната банка, публикувано през февруари миналата година, установи, че възстановяването на Украйна ще струва 500 милиарда евро за едно десетилетие. Проучването установи също, че 13% от жилищния фонд на Украйна е бил разрушен през първите три години от конфликта.