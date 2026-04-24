Държавата помага, но президентът на Федерацията по щанги не уважава Карлос: Защо човекът на Пеевски не е гледал Насар?

Мениджърът на Карлос Насар - Николай Жейнов, даде интервю пред колегите от Дарик радио и dsport след четвъртия европейски триумф на спортист №1 на България. Агентът благодари на държавата за подкрепата, която оказва. По думи на Жейнов страната ни е покрила разходите за участие на родните щангисти на първенството на Стария континент. За сметка на това действащият президент на федерацията Стефан Ботев, който често демонстрираше близостта си с Делян Пеевски, си е тръгнал от Грузия, без да гледа представянето на Карлос Насар.

Стефан Ботев не е гледал Карлос Насар

"Все още сме в залата, мина награждаването и феновете, които бяха тук, искат да се снимат естествено с Карлос. Как преживяваме? Всяка една минута с това момче си заслужава, така че в момента трябва да празнува цяла България, тъй като има един велик шампион", заяви Жейнов пред dsport след европейската титла на Карлос Насар.

"Да, естествено, че получихме подкрепа от държавата. Благодарение на държавата получихме средства, с които участвахме на шампионата. Държавата показва фактически, че застава зад вдигането на тежести. За съжаление, не видях в залата президента на Българската федерация по вдигане на тежести, който не знам защо преди два дни си е заминал, се е прибрал в България. Но явно показва някакво неуважение към, най-малко уважение към Карлос. Същевременно и утре ще вдига още едно момче, да му пожелаем успех - Христо Христов, което има реални възможности за златен медал. Докато държавата ги обича, президентът на федерацията го няма", отбеляза мениджърът на Карлос Насар.

