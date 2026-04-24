Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

24 април 2026, 17:00 часа
Снимка: iStock
Мъркащ терапевт за студенти: Котарак лекува стреса в престижен университет (ВИДЕО)

В един от колежите на Оксфордския университет в Обединеното кралство студентите имат необичаен, но изключително обичан "състудент" - пухкав котарак на име Исъмбард Китън Брунел, известен накратко като Иси. Той не пише лекции и не държи изпити, но редовно успява да направи най-трудните учебни дни по-поносими.

Иси живее заедно със своята стопанка - библиотекарката Джейми Фишуик-Форд в колежа "Лейди Маргарет Хол". Още с появата си в академичната среда той бързо се превръща в малка сензация сред студентите, които прекарват дълги часове в учене и често се чувстват далеч от дома и домашните си любимци.

Макар да прекарва по-голямата част от времето си в библиотечния офис, котаракът често се разхожда из кампуса, където студентите могат да го погалят и да се заредят с малко спокойствие между лекциите. Понякога дори се качва по дърветата, когато е пуснат навън, а присъствието му се е превърнало в част от ежедневието на колежа.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според Фишуик-Форд, Иси е особено чувствителен към емоциите на хората около него. Тя го описва като "емпатичен" и "неофициално животно за емоционална подкрепа", тъй като често се приближава до студенти, които са разстроени или стресирани. "Той винаги е много дружелюбен и спокоен, но е още повече, когато някой е разстроен или плаче", разказва собственичката на котката. Някои дори търсят утеха при него след моменти на академични кризи – като например случайно изтрито дипломно изследване.

Интересното е, че колежът "Лейди Маргарет Хол" традиционно е ориентиран към кучета и дори има символика с ловни кучета на своя герб. Въпреки това Фишуик-Форд решава да внесе промяна - вместо куче, тя избира котка, която да спазва същите правила за присъствие в офиса. 

"На герба ни има две кучета, защото сме основани от епископ Талбот, а талбот е вид средновековно ловно куче", казва Фишуик-Форд. "Ръководителят на колежа, Алън Ръсбриджър, имаше две кучета, а няколко служители също водеха кучетата си в колежа", продължава тя.

"Колежът имаше политика, която позволяваше да водиш кучета на работа, стига те да стоят предимно в офиса ти и да имаш разрешение от всеки, чийто офис посещават“, добавя Фишуик-Форд. "Но аз предпочитам котки. Затова реших да си взема котка и да я водя на работа вместо куче. Спазвам същите правила като за кучетата."

Популярност извън колежа

Иси е и изненадващо социален извън кампуса. В градския транспорт спокойно приема вниманието на пътниците, а понякога дори мяука, докато не получи достатъчно ласки. Появява се и в местни заведения, където присъствието му е прието с усмивка.

С времето популярността му надхвърля границите на един колеж. Все повече образователни институции в Оксфорд изразяват желание да го поканят на посещение. Така графикът на Иси започва да се запълва като на истинска звезда - само че вместо прожектори, той предпочита слънчеви места и прегръдки от студенти.

В свят на стрес, срокове и безкрайни задачи, Иси се е превърнал в нещо повече от домашен любимец. Котката е напомняне, че понякога най-доброто средство срещу напрежението е просто едно тихо мъркане и малко топлина.

Източници: SWNS, People

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Библиотека Домашни любимци котка котки университет
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес