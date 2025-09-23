Войната в Украйна:

Естония събира 11 президенти на среща за изкуствения интелект, България също ще участва

Лидерите на 11 страни членки на ЕС, сред които и България, ще се съберат в Талин по покана на естонския президент Алар Карис на 9 октомври на двудневна среща на групата "Арайолуш", съобщи канцеларията на държавния глава на Естония. Основен фокус на дискусиите ще бъде нарастващата роля на изкуствения интелект за обществото и международната сигурност. За първи път толкова много държавни глави ще посетят Естония едновременно.

Във форума ще участват президентите на Австрия – Александър ван дер Белен, България – Румен Радев, Финландия – Александър Стуб, Германия – Франк-Валтер Щайнмайер, Гърция – Константинос Тасулас, Италия – Серджо Матарела, Латвия – Едгарс Ринкевичс, Полша – Карол Навроцки, Португалия – Марсело Ребело де Соуза, Словакия – Петер Пелегрини и Словения – Наташа Пирц Мусар.

"Изкуственият интелект стана част от ежедневието ни, създавайки много възможности, но и носейки със себе си тревога и несигурност", отбеляза президентът Карис. "В това отношение образованието има ключова роля: ако училищата положат основите за разумното използване на изкуствения интелект, следващите стъпки ще бъдат много по-безопасни и по-лесни. За тази цел стартирах програма в Естония, която има за цел да насърчи грамотността на младите хора в областта на изкуствения интелект", добави естонският президент.

Държавните глави ще коментират и въпроси, свързани с международната сигурност в момент, в който Европа и останалият свят са разтърсени от агресията на Русия в Украйна, конфликта в Газа и хибридното разгръщане на различни заплахи.

Групата "Арайолуш" е формат за неформални срещи между европейски държавни глави. Тя е създадена по инициатива на Португалия през 2003 г. Групата носи името на португалския град, в който се проведе първата среща, на която присъстваха държавните глави на Австрия, Финландия, Германия, Унгария, Италия, Латвия, Полша и Португалия.

Оттогава към групата се присъединиха и няколко други държави. На срещите се обсъждат актуални въпроси, свързани с ЕС и света.

