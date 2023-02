Ето чии крака целуна папа Франциск с молба за мир (СНИМКИ)

Държавният глава беше приет във Ватикана през 2019 г. за молитвено уединение с лидерите на опозицията в Южен Судан, а целта този акт на главата на римокатолическата църква беше да ги подкани да работят за мир.

The President of #SouthSudan, Mr. Salva Kiir, was received in the Vatican in 2019 for a prayer retreat with the leaders of South Sudan’s opposition. The event saw #PopeFrancis make the striking gesture of kissing the feet of politicians to urge them to work for #Peace pic.twitter.com/w7LwTWZSvS