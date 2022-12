Европарламентът призна Гладомора за геноцид над украинския народ

Този четвъртък Европейският парламент гласува резолюция, в която пише, че „изкуствено създаденият глад в Украйна, причинен от умишлената политика на съветския режим, е геноцид срещу украинския народ, тъй като е бил извършен с намерението да се унищожи група хора чрез умишлено налагане на условия на живот, изчислени така, че да доведат до нейното физическо унищожение“.

The #European Parliament voted to recognize the #Holodomor as the genocide of the #Ukrainian people. pic.twitter.com/cGqtQGLrYj