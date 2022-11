Румънският парламент призна Гладомора на Сталин в Украйна за геноцид

"На съвместно заседание на Сената и Камарата на депутатите на парламента на Румъния беше приета политическа декларация, с която се признава Гладоморът (целенасоченият и предизвикан от човека глад в Украйна през 1932-1933 г.) за престъпление срещу украинския народ и срещу човечеството", съобщава пресслужбата на посолството на Украйна в Румъния.

The Romanian Parliament recognized the Holodomor as a crime against humanity and the Ukrainian people. pic.twitter.com/geqDYt9sIM