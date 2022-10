Европарламентът ще проведе дебат за обявяването на Русия за страна - спонсор на тероризма

В гласуването са участвали 361 европейски депутати, като предложението е прието от 201 представители. 99 са гласували против, а 61 са се въздържали. Резолюцията ще бъде гласувана на месечната сесия през ноември.

Thankful @Europarl_EN adopted @ecrgroup&@sdriks proposal to add a debate on designating #Russia a state sponsor of terrorism to this plenary session agenda. https://t.co/P0f9qjRyaF pic.twitter.com/swnnRzCCLS