Европарламентът срещу корупцията в Украйна: Ключът към членството в ЕС

09 септември 2025, 16:26 часа 277 прочитания 0 коментара
Европейският парламент (ЕП) гласува с голямо мнозинство Докладът на комисията по външни работи за напредъка на Украйна в подготовката й за присъединяване към ЕС на фона на продължаващата война на Русия. Евродепутатите гласуваха със 418 "за", 135 "против" и 41 гласа "въздържал се", предава репортер на Actualno.com от Европарламента в Страсбург.

Парламентът насърчава украинското правителство да продължи темпото на изпълнение на свързаните с ЕС реформи и потвърждава ангажимента на ЕС за справедлив и траен мир. И още - с доклада евродепутатите потвърждават непоколебимия си ангажимент към независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна и подчертават, че всяко мирно решение трябва да зачита волята на украинския народ и да не бъде налагано от друг международен фактор.

Въпреки това обаче ЕП иска Украйна да засили реформите в областта на върховенството на закона, съдебната система и борбата с корупцията, като отчита усилията за укрепване на демократичните институции. Все пак евродепутатите насърчават Киев да запази този темп на реформите, като подчертаха значението на прозрачните антикорупционни органи и нуждата от реформи в публичната администрация, както и мерките за борба с корупцията. Текстът в доклада по този параграф гласи, че "напредъкът в тези области е от решаващо значение не само за членството в ЕС, но и за успешното възстановяване и икономическото доверие".

Украйна в ЕС?

Относно членството на Украйна в ЕС парламентът призовава Европейската комисия да открие секторните разговори за преговори, за да постигне възможно най-бързи темпове на напредък в кандидатурата на Украйна, при условие че продължи да прилага правилата на ЕС и да приключи вече започнатите реформи.

Докладът също така изразява дълбока загриженост относно промяната в позицията на САЩ по отношение на войната на Русия при президента Доналд Тръмп. ЕС и неговите държави членки трябва да останат стратегически съюзници на Украйна и трябва да засилят водещата си роля в подкрепа на борбата на Украйна за суверенитет, мир и справедливост, казва още доклада.

Евродепутатите коментират и неотдавнашната среща между президента Тръмп и руския диктатор Владимир Путин в Аляска и подчертават, че тя очевидно контрастира с масовата ескалация на атаките на Русия срещу Украйна, които още веднъж доказват, че Русия изобщо не се интересува от мир, а по-скоро от подчиняване на Украйна. Те също така призовават президента Тръмп да действа по обещанието си САЩ да приемат допълнителни решителни икономически санкции срещу Русия и подкрепящите я страни. 

"Със солидни реформи Украйна може да постигне целта да се присъедини към Европейския съюз там, където й е мястото. Укрепването на демократичните институции е и ще продължи да бъде от съществено значение, както и продължаването на съдебните и антикорупционните реформи, укрепването на местните и регионалните власти и поддържането на парламентарния плурализъм. Възхищаваме се и на ролята, която украинското гражданско общество играе в процеса на реформи. Като Парламент искаме да изпратим ясен сигнал, че Украйна принадлежи към европейското семейство и че ще направим всичко, за да заеме полагащото му се място възможно най-скоро", заяви докладчикът Михаел Галер (ЕНП, Германия) след гласуването, предава репортер на Actualno.com от Европарламента в Страсбург.

Настоящият доклад е първият доклад за разширяването на Украйна, откакто Русия започна пълномащабното си нашествие, Украйна получи статут на страна кандидатка за членство в ЕС и започнаха преговори за присъединяване. Докладите за разширяването са отговорът на Парламента на годишните доклади на Комисията относно страните кандидатки и потенциалните кандидатки в процеса на присъединяване към ЕС. Резолюциите, приети в пленарна зала, представляват официалната позиция на Европейския парламент по отношение на отношенията на ЕС с тези държави.

