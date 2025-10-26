Европарламентът със забрана на имената "бургер" и "шницел", ако продуктите не съдържат месо

Забрана на имената "бургер" и "шницел", ако продуктите не съдържат месо – това предложение за законопроект, гласувано от Европейския парламент предизвика интерес и различни оценки сред бизнеса и купувачите. Един от мотивите за внасянето на законопроекта, с който да се забранят термините "бургер" и "стек" за вегетарианските храни, е, че нямат хранителните стойности на продуктите от месо.

„Фермерите искат тези думички да бъдат запазени само за продукти с месо, а потребителските организации казват: "Не, това няма значение." Който е убеден, че иска да консумира месо, няма да се обърка. Със и без промяната, няма да настъпят някакви какви промени в навиците в менюто на потребителите“, казва Богомил Николов, изпълнителен директор на асоциация „Активни потребители“ пред bTV.

След повече от 20 години в бизнеса Максим Иванов разказва, че никога не е имал случай на объркване сред клиентите си за това какво точно поръчват. „Сега пише "веган продукт" и там пише: "кюфте от боб и нахут", не пише "кайма". Защото ти като в ресторант седнеш и четеш менюто - "телешки стек върху канапе от сладък картоф" - не се очаква някой да мисли, че ще получи канапе. Просто така е описано и звучи по-хубаво, по-интересно", казва Иванов.

За него като ресторантьор предложението за забрана не е толкова важно. За животновъдите обаче е важно. За да бъде прието предложението, е необходимо съгласието на всички държави-членки на Европейския съюз. За момента то все още е законопроект.

