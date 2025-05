Фон дер Лайен със силна реч: Как да направим така, че Путин да не се върне за още (ВИДЕО)

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди, че руският диктатор Владимир Путин може да предприеме действия извън Украйна, ако Киев не постигне мирно споразумение с Москва при своите условия. "Начинът, по който ще завърши войната, ще оформи нашия континент за поколения напред", каза тя на 7 май. "Едно лошо споразумение може да насърчи Путин да се върне за още".

По време на обръщението си към Европейския парламент по случай 80-годишнината от края на Втората световна война в Европа тя заяви, че всяко мирно споразумение ще бъде трайно само ако гарантира суверенитета на Украйна, нейната териториална цялост и зачита стремежа на страната за членство в ЕС.

Eighty years on, we stand at another decisive moment in the history of our continent.



The war in Ukraine will eventually come to a halt.



And the way it ends will shape our continent for generations to come ↓ https://t.co/aXfcq9w8Up