Георги Кандев остава главен секретар на МВР, Радев ще предложи нов шеф на ДАНС

Изпълняващият функциите главен секретар на МВР Георги Кандев ще остане на поста си и в началото на управлението на новото правителство, стана ясно от думите на премиерът Румен Радев. "Ние уважаваме приниципа на мандатността. Сега той си изпълнява задълженията в пълен обем", каза лидерът на "Прогресивна България" по адрес на Кандев, който събира огромна обществена подкрепа в социалните мрежи в последните месеци на поста си.

"Предстои обаче усилията на МВР да се пренасочат от честността на изборите към противодействие на корупцията и закононарушенията", подчерта още Радев, което подсказва, че вероятно ще бъде назначен и редовен главен секретар от страна на новият вътрешен министър Иван Демерджиев.

Още кадрови промени

От думите на Радев се разбра още, че предстои Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) също да има нов ръководител. "Ще има ново име. Знаете, че г-н Деньо Денев е изпълняващ функциите и е зам.-председател", каза още Радев по адрес на националната агенция.

