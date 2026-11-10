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Фицо замеси и България в закана към Мерц заради бюджета на ЕС и още пари за Украйна (ВИДЕО)

10 ноември 2026, 19:05 часа 960 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Фицо замеси и България в закана към Мерц заради бюджета на ЕС и още пари за Украйна (ВИДЕО)

"Изглежда сякаш работата е както обикновено, но няма да е, няма да е дори близо до това. Трябва да отговорим на изнудването. Съжалявам, можете да го наричате както си искате – това, което федералното правителство на Германия прави, е типично изнудване. И го отхвърлям“. Това заяви слошвакият премиер Роберт Фицо, визирайки заплахата на германския си колега Фридрих Мерц да блокира приемането на многогодишната финансова рамка за бюджета на ЕС за периода 2028 – 2034 година.

Какво каза Мерц – че ако няма гаранции за финасова помощ за Украйна, за да може тя да се справи с дупка от 70 млрд. евро в бюджета си през 2027 година, Германия ще наложи вето. Фицо обаче заплаши, че и той може да използва правото на Словакия на вето - и добави, че България, Чехия и Унгария споделяли позицията му. Фицо каза, че Словакия няма да даде и един евроцент за Украйна – Още: Мерц с ултиматум: Германия ще блокира бюджета на ЕС, ако в него няма предвидени средства за Украйна

Междувременно Полша е близо до споразумение за трансфер на два изтребителя МиГ-29 за Украйна в замяна на достъп до украински технологии за дронове и антидрон системи, заяви заместник-министърът на отбраната на Полша Цезари Томчик по време на посещение в Киев. Той добави, че Украйна се е съгласила да сподели технологиите и че страните уточняват последните детайли. Те също така обсъждат сътрудничество по инициатива за европейската ПВО система „Фрея“ и евентуален център за ракети-прехващачи Patriot PAC-3.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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