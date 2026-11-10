Заради трагедията на АМ "Тракия": ГЕРБ иска оставка на премиера и на министри

ГЕРБ иска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, отговорни за трагедията на магистрала "Тракия", съобщи Даниел Митов на брифинг пред журналисти в парламента.

В днешния ден на национална трагедия ни се иска първо да изразим съболезнования на близките на загиналите на магистрала "Тракия“, каза още Митов.

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"За пореден път "господин "Боташ" и "Пътят на Копринката" обявиха себе си за абсолютно безполезни. На управляващите им стана навик да лъжат. Министър Демерджиев обяви, че една от причините за трагедията била, че няма свързаност между системите на АПИ и МВР. Само ще му напомня, че има т.нар. Национален координационен център за безопасност на движението по пътищата. Въпросното правителство не може да се справи със задачите, които стоят пред него и затова трябва да им се поискат оставките. Оставка на премиера и оставка на министрите, отговорни за днешната трагедия", заяви Митов.

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Две тежки верижни катастрофи станаха в днешния ден при гъста мъгла на автомагистрала "Тракия“ край пътен възел "Зимница“, близо до Ямбол. Загинаха 12 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

Участъкът от магистралата не е бил обработен, каза от своя страна депутатът от ГЕРБ Николай Нанков:

"Още вчера е постъпила информация в ситуационния център. Сутринта е било яснсо, че условдията са били изключителни тежки. Никаква реакция. Участакът не е бил обработен, не е би опесъчен".

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