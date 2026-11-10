Зеленски изрази съболезнования след тежката катастрофа на "Тракия"

Украинският президент Володимир Зеленски изрази съболезнования на България за жертвите на тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия", при които загинаха 11 души, а 48 бяха ранени.

В публикация в социалната мрежа X Зеленски се обърна към българския премиер Румен Радев, семействата на загиналите и техните близки. Той определи случилото се като огромна загуба и заяви, че Украйна е солидарна с българския народ.

"Изказваме съболезнования на министър-председателя на Република България Румен Радев, на семействата и близките на загиналите в днешната катастрофа в България. Това е огромна загуба! Украйна е солидарна с българския народ", написа украинският държавен глава. Още: "За първи път виждам толкова тежко ПТП": Диана Русинова с ексклузивен разказ пред Actualno от мястото на трагедията на "Тракия" (ВИДЕО)

Зеленски пожела сили на спасителните екипи, лекарите и всички, които участват в оказването на помощ на пострадалите. Той отправи и пожелание за бързо възстановяване на ранените.

Тежките верижни катастрофи станаха в района на пътен възел "Зимница" край Ямбол. Заради трагедията правителството промени програмата си за деня, а институциите организираха допълнителни действия за транспортиране и лечение на пострадалите.

We extend our condolences to Prime Minister of the Republic of Bulgaria @RumenRadevPM, as well as to the families and loved ones of those who lost their lives in today's tragic accident in Bulgaria. A tremendous loss! Ukraine stands in solidarity with the Bulgarian people. We wish strength to all rescuers, medical professionals and everyone involved in assisting the injured. We wish a swift recovery to all those affected. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 10, 2026